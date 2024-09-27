сегодня в 16:29

В Подмосковье зарегистрировали более 650 самоходных машин за неделю

Сотрудники Гостехнадзора Министерства экологии Подмосковья регулярно проводят инспекции и проверки, выявляя и устраняя нарушения, а также оказывают консультационную поддержку предприятиям и частным лицам по вопросам регистрации и эксплуатации самоходной техники, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшую неделю инспекторам Гостехнадзора удалось зарегистрировать 656 самоходных машин и других видов техники. Регистрация этих единиц позволяет контролировать их техническое состояние и соответствие требованиям безопасности. Это помогает предотвратить аварии и несчастные случаи, связанные с использованием неисправной или несертифицированной техники.

Технические осмотры самоходных машин также проводит Гостехнадзор Минэкологии. За неделю удалось проверить 910 объектов техники, а также выдать 452 удостоверения тракториста.

Особое внимание уделяется профилактике нарушений. Инспекторы проводят разъяснительные беседы с владельцами техники, напоминая о необходимости регулярного технического обслуживания и соблюдения правил эксплуатации. В результате этих усилий удалось значительно повысить уровень безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.