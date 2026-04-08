В Подмосковье запустили 32 маршрута к музеям космонавтики

Автобусы Мострансавто доставят жителей и гостей Подмосковья к музеям и обсерваториям ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Компания совместно с Минтрансом региона подготовила список из 32 маршрутов, проходящих рядом с космическими объектами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Добраться до Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и одноименного музея в городском округе Звездный городок можно на автобусе № 380 «Звездный городок — Москва (м. Щелковская)». Выйти нужно на остановке «Улица Циолковского».

В Жуковском к музею истории покорения неба следуют маршруты № 1 «ул. Лацкова — Наркомвод», № 4 «ул. Федотова — Ильюшинские проходные», № 5 «ул. Солнечная — Наркомвод», № 7 «ул. Чапаева — Наркомвод», № 8 «пл. Отдых — ул. Солнечная», № 23 «Жуковский (платф. Отдых) — аэропорт Быково», № 32 «Жуковский (пл. Громова) — ф-ка Спартак». Остановка — «Больница».

Посетить Звенигородскую обсерваторию можно на маршруте № 24 «Звенигород (ул. Украинская) — Троицкое — сан. им. Герцена» с выходом на остановке «Луцино». Полный список маршрутов опубликован на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.