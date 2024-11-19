В Подмосковье зафиксировали 7 тыс нарушителей правил перехода через ж/д пути

За десять месяцев 2024 года с помощью камер зафиксировали около 7 тысяч нарушителей правил перехода через железнодорожные пути на станциях Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В Московской области вблизи ж/д станций и пешеходных переходов через пути оборудовано более 130 камер с функцией распознавания лиц — с начала года они зафиксировали порядка 7 тысяч нарушителей правил безопасного перехода. Такая мера позволяет снизить число нарушений, который могут повлечь за собой случаи травмирования на железной дороге», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Больше всего камер установлено в Одинцовском и Раменском округах, а также в округе Пушкинский. Система не просто фиксирует нарушения, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

В ведомстве отметили, что с начала 2024 года на железной дороге Подмосковья зафиксировано более 170 смертельных случаев, свыше 90 из них — при несанкционированном переходе путей. Для снижения смертельных случаев в области строят пешеходные переходы, устанавливают металлические заборы и ограждения, проводят регулярные профилактические рейды и дежурства.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными, снимать наушники и не отвлекаться на телефон, использовать только санкционированные переходы через пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.