В Подмосковье за выходные произошло 16 ДТП с мототранспортом

Рост числа аварий с участием мототранспорта зафиксировали в Подмосковье с 5 по 7 июня. За три дня произошло 36 ДТП, в которых погибли четыре человека и 36 получили травмы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 5 по 7 июня на дорогах региона произошло 16 аварий с участием мотоциклов, питбайков и квадроцикла — это более 40% от общего числа ДТП. В шести случаях водители не имели прав управления транспортом, трое из них оказались несовершеннолетними.

«В выходные резко возросло число ДТП с участием мототранспорта, при этом в 6 из 16 дорожных аварий водители не имели прав управления транспортными средствами. Трое из них были несовершеннолетними», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наиболее распространенным видом происшествий стали столкновения — 20 из 36 случаев, девять из них были боковыми. Также зафиксированы четыре наезда на пешеходов вне переходов: в одном случае человек лежал на дороге в вечернее время, в другом 80-летняя женщина шла навстречу потоку транспорта при наличии тротуаров.

Кроме того, произошло четыре ДТП на пешеходных переходах, три наезда на велосипедистов, два наезда на стоящие транспортные средства, два съезда с дороги и одно опрокидывание. По данным ведомства, 75% аварий произошли в дневное время — 27 случаев.

Минтранс региона призвал родителей контролировать досуг детей и не допускать их к управлению мототранспортом, а также напомнил о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.