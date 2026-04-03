В Подмосковье за три месяца выявили 78 тыс водителей с телефоном

Комплексы фотовидеофиксации в Московской области за три месяца 2026 года выявили около 78 тыс. фактов использования телефона за рулем. Рост числа зафиксированных нарушений связан с расширением функционала камер, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что по итогам 2025 года было выявлено более 27,7 тыс таких нарушений, а только в январе 2026 года — свыше 22,5 тыс. случаев.

«Рост фиксируемых нарушений связан с увеличением функционала комплексов фотовидеофиксации, которые могут распознавать водителя с телефоном», — отметил Сибатулин.

Массовую фиксацию использования телефона за рулем в регионе начали весной 2025 года. Сейчас на дорогах области работает более 2 тыс комплексов фотовидеофиксации. За это нарушение собственникам транспортных средств автоматически назначается штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.