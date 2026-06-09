В Подмосковье за неделю отремонтировали дорожные знаки в 10 округах

Дорожные службы Подмосковья за прошлую неделю привели в нормативное состояние поврежденные и отсутствующие знаки на 13 региональных дорогах в десяти округах региона. Работы провели в рамках летнего содержания трасс для повышения безопасности движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора выполнили ремонт на ключевых участках в ряде муниципалитетов. В муниципальном округе Егорьевск работы прошли на проспекте Ленина и улице Владимирской, обеспечивающих проезд к центру города, а также на дороге в поселке Авсюнино.

Знаки также отремонтировали на улице Волковской в Люберцах, улице Советской в Электрогорске, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном и на улице Свердлова в Озерах.

Кроме того, дорожные службы привели в порядок знаки на улице Московской в поселке Дорохово Рузского округа, на 46-м километре Каширского шоссе в Домодедове, а также на дорогах в деревнях Вечери и Бутурлино городского округа Серпухов, в деревне Емельяново Орехово-Зуевского округа и в поселке городского типа Софрино Пушкинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.