В Подмосковье за неделю эвакуировали почти 3 тыс автомобилей

Почти 3 тыс автомобилей с нарушениями парковки эвакуировали в Московской области за прошедшую неделю. Больше всего машин переместили на штрафстоянки в Красногорске, Мытищах и Люберцах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За неделю с улиц Подмосковья переместили 2 986 автомобилей, припаркованных с нарушениями. Это на 781 машину больше, чем неделей ранее.

По данным центра безопасности дорожного движения региона, вторую неделю подряд наибольшее число нарушений зафиксировали в Красногорске — на штрафстоянки отправили 294 автомобиля. В Мытищах эвакуировали 261 машину, в Люберцах — 233, в Балашихе — 211, в Химках — 205.

Среди марок чаще всего эвакуировали автомобили Hyundai — 308, KIA — 273, Geely — 180, ВАЗ — 167 и Volkswagen — 150.

В ведомстве напомнили, что автомобили могут эвакуировать за парковку под запрещающими знаками, на местах для инвалидов без оснований, во втором ряду, на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, а также на остановках общественного транспорта. Узнать местонахождение машины можно по телефону 112 или через приложение «112 МО». Водителей призвали соблюдать правила, чтобы не создавать помех экстренным службам и уборочной технике.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.