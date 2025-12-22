сегодня в 15:51

В Подмосковье за год оштрафовали более 9,6 тысячи водителей за неправильную парковку

В 2025 году в Подмосковье по обращениям жителей через приложение «Народный инспектор» оштрафовали свыше 9,6 тысячи автовладельцев на 41,3 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги борьбы с нарушениями парковки за 2025 год.

Жители региона активно использовали приложение «Народный инспектор» для фиксации нарушений. По итогам года к ответственности привлекли более 9,6 тысячи водителей, сумма штрафов составила 41,3 млн рублей.

Чаще всего автомобилисты парковались на газонах и зеленых насаждениях — зафиксировано 5 433 таких случая. Еще 4 152 нарушения связаны с тем, что машины мешали вывозу отходов с контейнерных площадок. Кроме того, 22 раза автомобили оставляли на детских игровых и спортивных площадках.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что приложение «Народный инспектор» позволяет быстро и эффективно фиксировать нарушения, поскольку официальные обращения не всегда дают результат.

Приложение автоматически распознает государственные номера автомобилей, определяет время и место нарушения. После проверки министерство назначает штраф, если факт подтверждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.