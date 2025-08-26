В Подмосковье выявлено 5 тыс безбилетных пассажиров с начала лета

Около 5 тысяч безбилетных пассажиров выявили сотрудники административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья на автобусных маршрутах «Мострансавто» с 1 июня, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 4 176 случаев безбилетного проезда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Размер штрафа за безбилетный проезд составляет 2 тысячи рублей.

Чаще всего за минувшие летние месяцы нарушения фиксировались на маршрутах № 368 «ст. Долгопрудная — Москва» — 441 нарушитель, № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» — 368 «зайцев», № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево-1» — 350 нарушений.

Проезд считается безбилетным, если пассажир оплатил его наличными средствами, мобильным переводом или проигнорировал оплату. Пассажирам автобусов «Мострансавто» доступны все способы безналичной оплаты проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

«Мострансавто» ведет работу с водительским составом и напоминает, что в автобусах компании действует запрет на оплату и прием наличных денежных средств, поскольку на территории Московской области действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в закон Московской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.