В Подмосковье восстановлены пешеходные ограждения на 6 дорогах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали сломанные пешеходные ограждения вдоль региональных дорог в 6 округах, которые выявили в результате обследования, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы провели на ул. Жуковского в Жуковском, Волковском шоссе в Мытищах, ул. Томилинской в Дзержинском, ул. Жуковского в Луховицах, а также на ул. Центральной в п. Индустрия г. о. Коломна и ул. Центральной в с. Алабушево г. о. Солнечногорск.

В ведомстве напомнили, что пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений.

Обследование дорожной сети специалисты «Мосавтодора» проводят еженедельно, где особое внимание уделяют содержанию элементов безопасности дорожного движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, искусственным неровностям и дорожным знакам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.