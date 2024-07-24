В Подмосковье восстановили ограждения на 11 участках дорог

Специалисты «Мосавтодора» восстановили поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения вдоль региональных дорог в 9 округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы провели на Быковском шоссе в р. п. Малаховка г. о. Люберцы, ул. Советской Конституции в Ногинске, ул. Центральной в Балашихе, ул. Горячева в п. Удельная Раменского округа, Туполевском шоссе в Жуковском, Олимпийском проспекте в Мытищах, ул. Центральной в Щелкове, ул. Московской в Истре и на 70-м и 61-м км Каширского шоссе в Домодедове.

Перильные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Также в ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и ограждений — всех элементов, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.