В Подмосковье водители авто не пристегнулись больше 328 тыс раз в 2024 году
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По итогам первого полугодия в Московской области зафиксировали больше 328 тыс. случаев с непристегнутыми ремнями безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Во втором квартале число случаев с непристегнутыми ремнями увеличилось в 3,5 раза. Если в январе–марте зафиксировано больше 70 тысяч случаев, в апреле–июне — почти 257 тысяч. Чаще всего не пристегивались в июне — более 97 тысяч раз», — пояснили в ведомстве.
Почему водители и пассажиры считают, что могут не пристегиваться:
• ехать всего пять минут;
• есть подушка безопасности, а от ремня толку нет;
• ремень мнет и пачкает одежду;
• с ремнем неудобно.
Тем не менее по данным всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях автомобилей.
Автоматическая фиксация непристегнутого ремня — это работа, направленная на повышение безопасности и снижение аварийности с тяжкими последствиями. На дорогах Подмосковья работают порядка 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации, 600 из которых «Азимут 4», имеющие техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности. В комплексах фотовидеофиксации Московской области нейросеть обучена «видеть» ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя — если ремень пристегнут, то нейросеть это «увидит» совершенно точно. После нейросети это еще раз проверяют сотрудники ЦАФАП. Штраф за данное нарушение ПДД составляет 1 000 рублей.
Минтранс Подмосковья призывает водителей и пассажиров ответственно относиться к своей безопасности и не забывать пристегиваться, а также использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.