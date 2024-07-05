В Подмосковье водители авто не пристегнулись больше 328 тыс раз в 2024 году

По итогам первого полугодия в Московской области зафиксировали больше 328 тыс. случаев с непристегнутыми ремнями безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Во втором квартале число случаев с непристегнутыми ремнями увеличилось в 3,5 раза. Если в январе–марте зафиксировано больше 70 тысяч случаев, в апреле–июне — почти 257 тысяч. Чаще всего не пристегивались в июне — более 97 тысяч раз», — пояснили в ведомстве.

Почему водители и пассажиры считают, что могут не пристегиваться:

• ехать всего пять минут;

• есть подушка безопасности, а от ремня толку нет;

• ремень мнет и пачкает одежду;

• с ремнем неудобно.

Тем не менее по данным всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях автомобилей.

Автоматическая фиксация непристегнутого ремня — это работа, направленная на повышение безопасности и снижение аварийности с тяжкими последствиями. На дорогах Подмосковья работают порядка 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации, 600 из которых «Азимут 4», имеющие техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности. В комплексах фотовидеофиксации Московской области нейросеть обучена «видеть» ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя — если ремень пристегнут, то нейросеть это «увидит» совершенно точно. После нейросети это еще раз проверяют сотрудники ЦАФАП. Штраф за данное нарушение ПДД составляет 1 000 рублей.

Минтранс Подмосковья призывает водителей и пассажиров ответственно относиться к своей безопасности и не забывать пристегиваться, а также использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.