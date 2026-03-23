сегодня в 12:54

В Подмосковье в 2026 году отремонтируют 220 км опорных дорог

Ремонт более 220 км покрытия на региональных дорогах опорной сети проведут в Московской области в сезон 2026 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы затронут свыше 50 участков в 29 округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора обновят более 50 участков дорог, которые обеспечивают основной объем перевозок пассажиров и грузов в регионе. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, это позволит обеспечить комфортный проезд более 3 млн жителей и гостей Подмосковья.

Покрытие заменят, в том числе, на Володарском, Волоколамском, Егорьевском, Лыткаринском, Можайском, Носовихинском, Озерском, Осташковском, Старом Ярославском, Старом Симферопольском и Фряновском шоссе.

Самыми протяженными объектами ремонта станут дороги «Лотошино – Суворово – Клин» в Волоколамском округе протяженностью 16,7 км, «Поминово – Коробята – Запутное» в округе Егорьевск длиной 14,8 км, «Егорьевск – М-5 «Урал»» в Коломне протяженностью 13,7 км и «Панино – Малино» в Раменском округе длиной 12,2 км.

В ведомстве уточнили, что в опорную сеть Подмосковья входят более 220 дорог. В 2025 году Мосавтодор отремонтировал около 300 км покрытия на 60 участках таких трасс.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.