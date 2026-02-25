В Подмосковье в 2025 году построили более 100 км дорог

В Московской области в 2025 году построили около 30 региональных и федеральных дорог общей протяженностью свыше 100 км. Об итогах года сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин после отчета председателя правительства РФ в Госдуме, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 25 февраля выступил с ежегодным отчетом в Государственной думе и отметил, что в 2025 году в стране построили более 28 тыс. км дорог.

В Подмосковье за прошлый год открыли движение на 23 региональных и 6 федеральных объектах. Крупнейшим проектом стала Южно-Лыткаринская автодорога, которая реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году ввели первые 17 км, еще 28 км планируют открыть до конца 2026 года.

«В прошлом году в Подмосковье было открыто движение на 23 региональных и 6 федеральных объектах. Знаковым проектом стала Южно-Лыткаринская автодорога. Также мы завершили второй этап реконструкции Каширского шоссе в Ленинском округе, открыли движение по путепроводу в Аникеевке и тоннелю на Путилковском шоссе, построили подъезд к лицею в Истре, реконструировали дороги в Серпухове и Лобне и завершили строительство выезда из деревни Юрлово в Химках», — рассказал Марат Сибатулин.

Министр добавил, что на федеральной сети завершили реконструкцию 21 км Киевского шоссе, построили развязки на пересечении Минского шоссе и А-108, на Ярославском шоссе, а также на пересечении Дмитровского шоссе и ЦКАД. По его словам, изменения затронули около 3,5 млн человек, а в 2026 году работа по развитию дорожной сети продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.