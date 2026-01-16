В Подмосковье в 2025 году капитально отремонтировали 174 муниципальные дороги

В Московской области в 2025 году завершили капитальный ремонт 174 муниципальных дорог общей протяженностью около 125 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2025 году в Подмосковье капитально отремонтировали 174 муниципальные дороги, что почти вдвое превышает объем работ предыдущих лет. Работы провели в 38 городских округах, наибольший объем — в Егорьевске, Кашире, Серпухове и Ступине.

На 86 дорогах вместо грунтового покрытия уложили асфальт, что повысило комфорт и безопасность движения. В Кашире обновили 34 дороги с устройством щебеночного покрытия в городе и девяти деревнях. В Ступине капитальный ремонт провели на 25 дорогах, из них на 12 изменили тип покрытия.

В Серпухове дорожники отремонтировали 18 дорог, на 11 из них уложили асфальт, в том числе в деревне Каргашино и на ряде городских улиц. В Егорьевске асфальтобетонное покрытие появилось на 11 из 16 отремонтированных дорог, включая подъезд к СНТ «Автомобилист» и улицы в городе и сельских населенных пунктах.

Жители отмечают улучшение качества дорог и удобство передвижения. В 2026 году программа капитального ремонта муниципальных дорог будет продолжена, сейчас специалисты формируют перечень объектов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.