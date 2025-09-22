В Подмосковье уже 5 месяцев ведется ИИ-контроль за парковкой на газонах

В Подмосковье в течение 5 месяцев искусственный интеллект фиксирует автомобили, припаркованные на зеленых насаждениях. За это время выявлено 378 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть через камеры системы «Безопасный регион» выявляет автомобили, припаркованные на зеленых насаждениях, определяет их госномера, автоматически отправляет данные на проверку, и если нарушение подтверждается, то автовладелец получает штраф.

В результате внедрения ИИ-технологии уже подключено 256 камер, выявлено 378 нарушений, по 27 из них вынесены постановления на сумму 27 тыс. рублей, а точность выявления нарушений составляет 98%.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.