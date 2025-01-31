В Подмосковье увеличили темпы ямочного ремонта в январе

В 2025 году переходный сезон между зимой и весной наступил раньше срока — зима теплая и дождливая, частые колебания температуры, более двадцати переходов через 0 градусов привели к образованию ям. Дорожные службы Московской области приступили к активной ликвидации дефектов покрытия до наступления ремонтного сезона. С начала года устранили порядка 49 тысяч ям — из них 26 тысяч на региональных дорогах, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Увеличили темп работ в два раза, в том числе за счет частичного перехода на горячую асфальтобетонную смесь. За прошлую неделю отремонтировали 7 тысяч ям на региональной и 8 тысяч на муниципальной сети. А на этой неделе темпы значительно выросли, и дорожники ликвидировали 16 тысяч дефектов на региональных дорогах, а 12 тысяч — на муниципальных», — пояснили в ведомстве.

В прошлую зиму в связи с обильными осадками и устойчивыми отрицательными температурами появлялось гораздо меньше дефектов на проезжей части. Так, в январе 2024 года ликвидировали всего около 4 тысяч ям.

Ямочный ремонт является важной частью содержания дорог, поскольку от его качества напрямую зависит безопасность участников дорожного движения ремонт проводится круглый год. Обследование дорог на выявление дефектов осуществляется ежедневно — в первую очередь проводится ремонт «аварийных ям» (в течение суток с момента выявления дефекта), затем — на центральных дорогах в городах и вылетных трассах (3 суток), на городских дорогах, (5 суток), дорогах в деревнях и между деревнями (7-10 суток).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.