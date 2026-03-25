В Подмосковье утром 25 марта загруженность дорог достигла 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 25 марта составила 5 баллов. На трассах региона зафиксировали более 1 млн автомобилей, что на 1,1% меньше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среду утром на дорогах Подмосковья насчитывалось свыше 1 млн автомобилей. По данным ведомства, трафик оказался на 1,1% ниже средних значений прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдались на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей сохранять бдительность, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.