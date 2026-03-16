В Подмосковье утром 16 марта загруженность дорог достигла 4 баллов

Загруженность дорог в Московской области утром 16 марта оценивается в 4 балла. В регионе зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 5% ниже средних показателей прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и быть предельно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.