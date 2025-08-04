В Подмосковье установили новые светофоры и оптимизировали движение

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на 4 светофорах в Мытищах и Красногорске, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В городе Красногорске модернизировали и перенастроили светофор на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Вилора Трифонова.

Так, в городе Мытищи на улице Мира специалисты Мосавтодора установили два новых светофорных объекта в районе ТЦ 4Daily, а специалисты центра безопасности дорожного движение синхронизировали их и ещё один светофор на улице Мира между собой.

«Это позволило повысить пропускную способность двух улиц и снизить заторы. Сейчас специалисты продолжают мониторинг участков, где внесли изменения», — рассказали в ведомстве.

За счет точечных корректировок пропускная способность дорог увеличивается на 10-15%.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном Telegram-канале: @dorogitransport.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.