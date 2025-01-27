В Подмосковье улучшили движение на четырех участках дорог

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области продолжают работу по оптимизации работы светофорных объектов на дорогах региона. За прошедшую неделю работы провели в Красногорске, Мытищах, Серпухове и Ленинском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В деревне Калиново г. о. Серпухов в связи с ремонтными работами на 8 секунд увеличили время проезда по дороге «Калиново — Дракино», скорректировав светофор на перекрестке у памятника танку Т-34-85. А в поселке городского типа Молоково Ленинского округа на 7 секунд увеличили время заезда с Володарского шоссе на ул. Василия Молокова.

На пересечении Осташковского шоссе и ул. Прибрежной в деревне Пирогово г. о. Мытищи перенастроили алгоритмы работы адаптивного светофора. Специалисты в связи со строительно-монтажными работами также продолжают вносить корректировки в режим работы светофора на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 в поселке городского типа Путилково г. о. Красногорск — здесь объединили фазы в одну: проезд по Путилковскому шоссе в сторону Митино и проезд в сторону Химок.

В ведомстве отметили, что благодаря точечным корректировкам удается оптимизировать движение на 10-15% не только на перекрестках, но и на протяжении прямых участков дорог. Работы продолжаются в течение всего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.