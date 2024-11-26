В Подмосковье улучшают цифровые сервисы для пассажиров

Компания «Мострансавто» и «Яндекс» продолжают улучшать цифровые сервисы для пассажиров. Были обновлены названия маршрутов, схемы движения автобусов, проверена информация о 15 тыс. остановок и скорректированы геометки автобусов в «Яндекс.Картах». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Скорость передачи данных между автобусами, системой диспетчеризации «Мострансавто» и «Яндекс.Картами» стала выше. Теперь движение автобусов на картах отображается почти без задержек. Прогноз времени прибытия формируется с учетом текущей дорожной обстановки, поэтому может немного отличаться от расписания. Геометки показываются почти в реальном времени, делая транспорт более удобным и предсказуемым для пассажиров по всей Московской области.

«Мострансавто» постоянно прислушивается к мнению пассажиров, регулярно получая обратную связь. С пониманием, что важно для пассажиров, все усилия направляются на улучшение качества обслуживания и удобство поездок.

Все пожелания и оценки от пассажиров, а также информация о несоответствии данных в поисковике принимаются по телефону единой линии связи 8 (800) 700-31-13, на странице сообщества предприятия в социальной сети ВКонтакте, через чат-бот в Telegram или через личный кабинет на официальном сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.