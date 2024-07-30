В Подмосковье строят 39 новых тротуаров вдоль региональных дорог

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Московской области продолжается строительство тротуаров вдоль региональных дорог в 20 округах. Дорожники обустраивают 39 тротуаров общей протяженностью более 41 км, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Уже построили 17 новых тротуаров — это порядка 10 км. Среди завершенных недавно — тротуары в Чехове, Балашихе и Люберцах. Чтобы обеспечить комфорт маломобильных граждан тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Теперь жители деревни Сенино в Чехове пользуются новым тротуаром на ул. Дорожной, построенным на участке от поворота на Рождественскую церковь до остановки Нащекино. В Балашихе дорога к Ново-Милетской амбулатории и детскому саду № 40 «Бригантина» на Новомилетском шоссе теперь будет безопаснее и комфортнее. А в дачном поселке Красково в Люберцах закончили строительство тротуара к Машковскому проезду и остановке «Машково».

К работам приступили на участках в деревне Турыгино Раменского округа, между деревнями Рогачево и Семенково Сергиево-Посадского округа, от п. Авсюнино до д. Новое Титово Орехово-Зуевского округа, а также в п. Фруктовая в Луховицах и на ул. Московской в Зарайске.

До конца года в Московской области планируется построить более 65 км новых тротуаров в рамках нацпроекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.