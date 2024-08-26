В Подмосковье стартовал региональный этап чемпионата профессионалов ОАО «РЖД»

В Подмосковье и Москве стартовал региональный этап чемпионата профессионалов ОАО «РЖД», в котором примут участие более 1200 представителей разных железнодорожных профессий. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Соревноваться предстоит машинистам и помощникам машинистов электровозов, тепловозов, скоростных электропоездов, дежурным по станции, монтерам пути, электромеханикам СЦБ, электромонтерам, осмотрщикам-ремонтникам вагонов, механизаторам вилочных и фронтальных погрузчиков и многим другим. Для выполнения конкурсных заданий определены площадки на 21 производственном предприятии и в учебных центрах МЖД.

Мероприятие пройдет на площадках в Москве и Подмосковье. Так, например, в Домодедове будут соревноваться машинисты электропоездов, а на ж/д станции Орехово-Зуева будут соревноваться осмотрщики-ремонтники вагонов.

Конкурсантам предстоит решать сложные и нестандартные производственные задачи, максимально приближенные к реальным ситуациям. Все задания они будут выполнять под строгим контролем специально подготовленных экспертов, которые обеспечивают прозрачность оценки по объективным критериям.

«В течение трех дней вы продемонстрируете все свое мастерство и поборетесь за звание лучших. У каждого из вас будет возможность обменяться опытом, поделиться своими методами работы, проявить исключительные навыки, отработать действия в нестандартных ситуациях и завоевать звание лучшего. Уверен, что конкурс подарит вам самые яркие и положительные эмоции. Желаю всем успеха в достижении поставленных целей и победы!» — обратился к участникам чемпионата начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.