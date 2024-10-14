В Подмосковье смонтировали балки пролетного строения на трассе М-3 «Украина»

На трассе М-3 «Украина» на отрезке с 71 по 73 км специалисты смонтировали 10 балок пролетных строений одного из путепроводов будущей транспортной развязки с ул. Московской в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

«Для их установки использовался один из крупнейших автомобильных кранов в России с максимальной грузоподъемностью 1 200 тонн и с телескопической стрелой. Специально для его работы была подготовлена и обустроена площадка. А чтобы собрать детали мощного крана, использовался другой с грузоподъемностью 150 тонн», — рассказали в ГК «Автодор».

Балки смонтировали в кратчайшие сроки — всего за две ночи. Работы специально провели в ночные часы, чтобы минимизировать возможные неудобства для автомобилистов.

После завершения реконструкции Московскую и Калужскую области свяжет современная и безопасная скоростная дорога. Открытие движения по обновленному участку трассы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.