В Подмосковье служба помощи при ДТП обработала почти 3 тыс аварий за неделю

Служба помощи при ДТП в Подмосковье за прошедшую неделю приняла 2 997 обращений по авариям без пострадавших и проконсультировала 5 994 водителей. Это на 653 случая меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За отчетный период специалисты оказали дистанционную и очную поддержку участникам дорожных происшествий. В 1 259 случаях водители обратились в центры помощи при ДТП, где им помогли правильно оформить аварии без пострадавших. Еще 441 ДТП были оформлены по европротоколу после консультаций сотрудников горячей линии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.