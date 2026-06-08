В Подмосковье с 9 июня изменят расписание поездов МЖД

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Горьковского направлений МЖД изменится с 9 июня из-за ремонтных работ на станции Люберцы-1 и перегоне Реутово — Железнодорожная. Корректировки затронут в том числе поезда МЦД-4, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Технологические окна на перегоне Реутово — Железнодорожная назначены на 9 и 10 июня с 2:20 до 10:20. В этот период движение поездов организуют по соседним путям. У части составов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведут из графика.

На станции Люберцы-1 с 11 по 13 июня с 23:40 до 6:40 будут менять стрелочный перевод. Работы также повлияют на расписание пригородных поездов: изменятся время отправления и прибытия и число остановок.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с обновленным расписанием. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.