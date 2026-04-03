В Подмосковье с 3 апреля изменят расписание поездов

Расписание ряда пригородных поездов Павелецкого направления изменится с 3 апреля из-за ремонта платформ на четырех станциях. Корректировки затронут ночные рейсы до 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения связаны с проведением работ на остановочных пунктах Бирюлево-Товарная, Нагатинская, Варшавская и Чертаново. Технологические окна на первых трех станциях назначены преимущественно в ночное время с 3 апреля по 1 мая — с 23:50 до 5:20. В Чертаново работы пройдут с 6 апреля по 1 мая в те же часы.

В этот период у нескольких пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Ремонт будет проводиться поэтапно и не повлияет на посадку и высадку пассажиров.

Московская железная дорога просит заранее ознакомиться с обновленным расписанием. Актуальную информацию можно узнать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.