В Подмосковье провели ремонт светофоров на 13 дорогах

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных на 13 региональных дорогах в 11 округах Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Двенадцать дорожных светофоров отремонтировали на ул. Советской в Бронницах, ул. Колхозной в Ивантеевке округа Пушкинский, ул. Московской в микрорайоне Львовский Подольска, ул. Вернова в Дубне, ул. Советской в Щелкове, Букинском шоссе в Лобне, проспекте Космонавтов в Королеве, улицах Большевистской и Московской в Дмитрове, а также в Волоколамском округе — на ул. Ново-Солдатской в Волоколамске и ул. Теряевской в селе Теряево.

Неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров восстановили на двух светофорах: на 53-м км Каширского шоссе в Домодедове и Кореневском шоссе в дачном поселке Красково г. о. Люберцы.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.