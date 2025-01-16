В Подмосковье провели ремонт 100 км федеральных трасс за 2024 год

В Московской области отремонтировали 100 км федеральных трасс в 2024 году. В 2025 году ФКУ «Центравтомагистраль» планирует привести в нормативное состояние еще около 100 км федеральной дорожной сети Подмосковья. Всего на территории Подмосковья в ведении ведомства находится 1 581 км федеральных трасс, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В том числе капитально были отремонтированы участки М-7 «Волга» и А-108 «Московское большое кольцо» — здесь специалисты устроили по две дополнительные полосы для движения и разделили транспортные потоки барьерным ограждением. Так, в Богородском округе участок с 57-го по 60-й км трассы М-7 «Волга» расширили с четырех до шести полос движения, тем самым увеличили пропускную способность трассы, по которой ежедневно проезжает свыше 50 тыс. автомобилей. Кроме того, на всем протяжении устроили электроосвещение, а для безопасности и комфорта пешеходов обустроили тротуары.

Аналогичные работы проведены и на 7-километровом участке трассы А-108 «Московское большое кольцо» в районе Серпухова. Здесь в рамках капремонта двухполосный отрезок трассы перевели в четырехполосное исполнение. Данные мероприятия призваны существенно сократить время автомобилистов в пути, а также улучшить транспортную обстановку в двух районах.

Кроме того, в минувшем дорожно-строительном сезоне удалось заменить верхний слой дорожного покрытия на наиболее изношенных участках трасс М-9 «Балтия» и М-8 «Холмогоры» общей протяженностью 25 км и 13 км соответственно. Новый асфальт появился и на 13 км трассы А-109 «Ильинское шоссе», 12 км автодороги А-108 «Московское большое кольцо», а также отрезках дорог А-106 «Рублево-Успенское шоссе», А-104 «Дмитровское шоссе», М-5 «Урал», А-103 «Щелковское шоссе» и М-7 «Волга». Новый слой покрытия дорожники уложили по технологии объемно-функционального проектирования, позволяющей сделать асфальтобетон более устойчивым к деформациям и колееобразованию. Защитный слой устраняет дефекты покрытия, восстанавливает показатели ровности и продлевает срок службы конструктивных слоев дорожной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.