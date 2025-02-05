В Подмосковье приступили к расширению трассы А-108

В Сергиево-Посадском округе началось расширение трассы А-108 Московского Большого бетонного кольца. Сейчас участок пути между Сергиевым Посадом и Дмитровом представляет собой дорогу с однополосным движением в каждую сторону. Здесь часто проезжают многотонные фуры, и на некоторых участках просто невозможно разъехаться. Кроме того, обгон запрещен на большинстве отрезков из-за опасности лобового столкновения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подготовка к стройке уже началась от села Хомяково в сторону деревни Каменки. С 88 по 92 километр дорогу расширят до четырех полос. Это первый этап расширения на территории Сергиево-Посадского района.

Будет полностью заменена дорожная одежда, асфальтобетонное покрытие, укреплены и расширены обочины, а также обустроены примыкания, полосы для удобных и безопасных поворотов и разгонов. Появится новая линия освещения в Хомяково, расширенные площадки для отдыха, новая система водоотведения. Средства федерального бюджета, подрядчик определен, окончание работ — осенью 2026 года.

«Центравтомагистраль» проектирует также еще два смежных участка — от Хомяково до Ивашково и от Каменок до деревни Горбово уже в Дмитровском округе. Это еще 11 километров четырехполосной трассы, что позволит существенно ускорить движение. Потом расширение продолжится в сторону Маньковского перекрестка в Сергиево-Посадском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.