В Подмосковье показатель трудоустройства среди практикантов «Центральной ППК» вырос до 93%

За прошлый год практику в компании прошли 467 человек, из которых 429 стали ее сотрудниками. Они присоединятся к составам локомотивных бригад на различных маршрутах, включая МЦД. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Общее количество студентов, пришедших на практику в «Центральной ППК» в 2024 году, выросло на треть относительно 2023-го.

«На производственной практике будущие специалисты провели 60 часов в качестве дублеров помощника машиниста, совершив около восьми поездок каждый. В процессе они изучили работу локобригад, а также познакомились с современным подвижным составом компании. Финальным этапом стала сдача экзамена — после его успешного прохождения каждый студент официально получал профессию», — отметил начальник отдела управления персоналом ЦППК Евгений Шестухин.

Рекордсменами по количеству трудоустроенных практикантов стали три российских колледжа — колледж московского транспорта, Калужский филиал ПГУПС и Московский колледж транспорта РУТ (МИИТ). Совокупно — более 300 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.