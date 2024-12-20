В Подмосковье подвели итоги работ в рамках нацпроекта БКД за 2024 год

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорожные службы Московской области провели комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности и комфорта участников движения. Завершающий в этом году нацпроект «Безопасные качественные дороги» получит преемственность в новом нацпроекте — «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется уже шесть лет, за это время выполнен большой объем работы. Если на старте нацпроекта в 2019 году доля региональных дорог в нормативном состоянии составляла 65%, сегодня этот показатель превысил 74%. Также отмечу, что число смертей в ДТП сократилось с 884 случаев в 2019 году до 663 в 2023 году благодаря комплексному подходу в части обеспечения безопасности на дорогах региона», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Специалисты «Мосавтодора» в рамках ремонтного сезона отремонтировали 231 участок региональных дорог протяженностью более 665 км, при этом свыше 170 км из них обновили по выбору жителей. Еще в этом году завершили капитальный ремонт четырех мостовых сооружений в Воскресенске, Чехове, Дмитровском и Раменском округах, а также возвели и пустили движение по временным мостам в Подольске и Истре для улучшения транспортной доступности на время капремонта основных сооружений.

Исходя из анализа аварийности и просьб жителей построили 68 км тротуаров и 35 км линий освещения, обустроили более 70 км ограждений, порядка 150 новых остановочных павильонов, около 150 искусственных дорожных неровностей, 40 комплектов шумовых полос, установили более 10 тысяч дорожных знаков, около 2 тысяч катафотов и более 190 новых светофорных объектов. Для обеспечения и повышения безопасности участников дорожного движения также обустроили 50 «умных» и 100 проекционных пешеходных переходов.

В 2025 году дорожные службы Подмосковья продолжат ремонт дорог, а в части повышения комфорта и безопасности дорожного движения будет продолжена реализация комплекса работ, в том числе: строительство тротуаров, установка новых дорожных знаков, ограждений и искусственных дорожных неровностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.