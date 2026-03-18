В Подмосковье отремонтируют более 1,5 тыс участков дорог в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье планируют отремонтировать более 1,5 тысячи участков муниципальных и региональных дорог, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы начнутся в апреле при устойчивой плюсовой температуре, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Предварительная программа ремонта опубликована на официальном сайте ведомства. По нацпроекту специалисты Мосавтодора обновят более 560 км покрытия на свыше чем 150 участках региональных дорог. Из них более 200 км — это около 50 участков опорной сети, включая шоссе с интенсивным движением.

«В апреле при наступлении устойчивой плюсовой температуры планируется приступить к ремонту дорог Подмосковья. Всего по нацпроекту специалисты Мосавтодора обновят более 560 км покрытия свыше 150 участков региональных дорог. Более 200 км из них — это порядка 50 участков дорог опорной сети. В этом сезоне на муниципальной сети увеличили объем ремонта почти на 15% — в плане отремонтировать более 700 км покрытия на 1,3 тысячи участков, при этом более 270 муниципальных участков отремонтируют капитально, на ряде из них изменят тип покрытия», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем ремонта региональной сети по нацпроекту запланирован в 11 округах — более 20 км в каждом. В Коломне обновят почти 30 км на восьми участках. Самым протяженным объектом станет Серебряно-Прудское шоссе — более 20 км от остановки «Заречная» до Поклонного креста в сторону Зарайска.

На муниципальной сети лидируют Раменский и Дмитровский округа — по 34 км, Коломна — 28 км, Воскресенск и Богородский — по 27 км, Подольск — 26 км.

С программой ремонта можно ознакомиться по ссылке: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/programma-remonta-dorog-na-2026-god/. В течение сезона в нее могут вносить изменения.

В 2025 году в Подмосковье обновили 1,5 тыс. км покрытия на более чем 1,5 тыс. участках муниципальных и региональных дорог, включая капитальный ремонт.

