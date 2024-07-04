В Подмосковье отремонтированы пешеходные ограждения на 7 дорогах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные пешеходные ограждения, выявленные в ходе обследования на 7 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы провели по следующим адресам: на ул. Томилинской в Дзержинском, проспекте Мира во Фрязине, ул. Ленина в Лобне, ул. Жуковского в Жуковском, ул. Советской Конституции в Ногинске, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, а также на дороге у деревни Орешки Рузского округа.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений.

Обследование дорожной сети специалистами «Мосавтодора» проводится еженедельно — особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: знакам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.