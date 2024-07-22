В Подмосковье отремонтировано покрытие на 10 участках высокоинтенсивных трасс

«Ежедневно высокоинтенсивными шоссе пользуются от 10 до 60 тысяч автомобилистов для проезда к федеральным трассам и между населенными пунктами. Именно поэтому плановый ремонт дорог с интенсивным движением — одна из важных задач ремонтного сезона, хорошее качественное покрытие необходимо для безопасного и комфортного движения. Мы поддерживаем наши вылетные трассы и дороги с интенсивным трафиком в нормативном состоянии, на сегодняшний день отремонтировали 10 шоссе общей протяженностью 26 км, расположенных в пяти округах Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Чтобы продлить срок службы асфальта, используются асфальтобетонные смеси, в составе которых модифицирующие добавки, повышающие ее устойчивость к нагрузкам, абразивному износу и образованию трещин. Также для повышения качества и износоустойчивости технологических стыков и швов применяется полимерно-битумная лента.

«Дорожные службы продолжают ремонтные работы на участках Пятницкого и Обуховского шоссе в Солнечногорске, Осташковского шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. Всего в этом сезоне планируем заменить 80 км покрытия на 25 участках региональных дорог с интенсивным движением», — добавил Алексей Гержик.

Ремонт высокоинтенсивных трасс завершили в Красногорске: на участках ул. Ново-Никольской от 100 дома до ЛД «Старт арена» и Волоколамского шоссе от ул. Володарского до 42 дома на ул. Советской, в Одинцовском округе — на участках Можайского шоссе в п. Часцы и Наро-Фоминского шоссе от Кубинки-2 до поворота на д. Обухово. В Домодедове покрытие обновили на участке Каширского шоссе от с. Вельяминово до поворота на микрорайон Барыбино — ежедневно здесь проезжает более 30 тысяч автомобилистов. В Егорьевске специалисты отремонтировали дорожное полотно на участке от региональной дороги от п. Новый до моста через р. Гуслицу на ул. Советской, а в Шатуре — на трех участках автомобильной дороги «Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха»: на ул. Большевик вблизи остановки «Гараж», в д. Новосидориха на подъезде к ж/д переезду и у д. Починки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.