В Подмосковье отремонтировали свыше 200 дорог к туристическим местам за 6 лет

В период с 2019 по 2024 год отремонтировали более 200 участков региональных дорог к туристическим местам Московской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Минтрансе Подмосковья отметили, что общая протяженность работ составила порядка 600 км, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего за шесть лет в Подмосковье по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ отремонтировали более 2,5 тысяч участков дорог — при формировании программы ремонта большое внимание уделяется дорогам к образовательным, медицинским, спортивным учреждениям и местам притяжения жителей и гостей региона. С 2019 по 2024 специалисты Мосавтодора и дорожные организации отремонтировали более 200 участков региональных дорог к туристическим местам — путь к заповедникам, музеям, усадьбам, церквям, монастырям и соборам стал гораздо комфортнее», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Среди самых протяженных из отремонтированных дорог — «Серпухов — Данки — Турово» в г. о. Серпухов, где в 2022 году обновили больше 20 км покрытия. Дорога проходит по территории Приокско-Террасного заповедника и также служит проездом к церквям, питомникам зубров и сибирских хаски.

Также в разные годы ремонтировали участки, которые обеспечили комфортный проезд к Зарайскому кремлю в г. Зарайск, государственному историко-художественному музею «Новый Иерусалим» в Истре, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде, Коломенскому кремлю в г. Коломна, Бородинскому полю и усадьбе Большие Вяземы в Можайском округе и другим значимым местам.

А еще в 2021 году обустроили подъезд длиной порядка 2 км к святому источнику преподобного Сергия Радонежского «Гремячий Ключ» — одному из главных туристических объектов Сергиево-Посадского округа. А для комфорта и безопасности также отремонтировали мост через р. Вондигу, построили тротуары, освещение и две парковки для автотранспорта.

В ведомстве добавили, что в области также строят тротуары к местам притяжения — в 2023-24 гг. построили 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог длиной более 45 км. Среди них — новые тротуары на улицах Московской и Первомайской в Зарайске — к Зарайскому кремлю, а также на улице Кольцо в Дмитрове — к Дмитровскому кремлю.

В 2025 году ремонт дорог к туристическим местам продолжится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.