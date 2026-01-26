В Подмосковье отремонтировали остановки общественного транспорта в девяти округах

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городах Красногорск, Сергиев Посад, Реутов и Ивантеевка Пушкинского округа отремонтировали четыре остановочных павильона. Работы провели на улице Народного Ополчения, Новоугличском шоссе, Транспортной улице и улице Новоселки Слободка.

В малых населенных пунктах также привели в порядок остановки. Ремонт выполнен в деревне Алексеевка Чеховского округа, селе Смолево Орехово-Зуевского округа, деревне Подмоклово Серпуховского округа, поселке Зубово Клинского округа и деревне Большие Жеребцы Щелковского округа.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что специалисты Мосавтодора регулярно поддерживают элементы транспортной инфраструктуры, включая остановки, дорожные знаки, искусственные неровности, ограждения и светофоры. Работы по ремонту и уборке посадочных площадок от снега и наледи продолжаются в том числе в зимний период.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.