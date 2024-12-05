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В Подмосковье отремонтировали 2 тыс дефектов покрытия на дорогах

В декабре дорожные службы Московской области ликвидировали 2 тыс. дефектов покрытия на дорогах. Ямочный ремонт в Московской области проводится в течение года, специалисты регулярно проводят обследование, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» ликвидировали порядка 1 300 ям, на муниципальных дорогах отремонтировали более 600 дефектов покрытия.

При этом в ноябре дорожники устранили порядка 10 тысяч ям на проезжей части региональной и муниципальной сети.

Весь процесс с геометками, а также фотоотчетом о проделанном ремонте фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В холодное время года дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной смеси или литого асфальтобетона, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.