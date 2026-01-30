В Подмосковье открываются новые АЗС в формате самообслуживания

На федеральных трассах Подмосковья расширяется сеть заправочных станций с интерактивными экспресс-кассами и расширенными возможностями самообслуживания

Новая АЗС «Газпромнефть» открылась на выезде из Электроуглей в направлении трассы М-7 «Волга» (Москва — Казань), а еще одна скоро начнет работу на 43 км федеральной магистрали М-4 «Дон» (Москва — Новороссийск) в Домодедове.

Современные многофункциональные комплексы помогают формировать комфортную придорожную инфраструктуру и повышать качество сервиса для автолюбителей.

На модернизированных АЗС покупки становятся удобнее и быстрее: через экспресс-кассы в торговом зале можно самостоятельно оплатить топливо, заказ в кафе, горячие напитки и товары магазина. Также можно рассчитаться за топливо через мобильное приложение сети, не покидая автомобиль.

Развитие и обновление сети АЗС способствует созданию новых рабочих мест для жителей региона и формированию технологичной, комфортной среды для сотрудников. Автоматизация и цифровизация типовых ежедневных процессов позволяют персоналу больше внимания уделять клиентам и оказывать им индивидуальную помощь. В штате двух АЗС — 25 сотрудников.