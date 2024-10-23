В Подмосковье ограничат движение автомобилей через два ж/д переезда с 23 октября

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда, расположенных в поселке Правдинский в округе Пушкинский и в городе Подольск, будет ограничено с 23 октября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, 23 октября с 22:00 до 6:00 24 октября, а также в те же часы 24–25 октября на переезде в поселке Правдинский (ул. Льва Толстого) в округе Пушкинский движение автотранспорта будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

Также 26 октября с 22:00 до 6:00 27 октября переезд в Подольске на пересечении с автодорогой А-107 ММК С-Б будет закрыт для движения автомобилей. Объезд для легковых автомобилей через тоннель на станции Львовская, а для грузовых — через ЦКАД.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.