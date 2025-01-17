В Подмосковье обустроят 3 км ограждений вдоль ж/д путей в 2025 году

В Московской области в этом году планируется обустроить 3 км ограждений вдоль железнодорожных путей, из них 500 метров — железобетонные. Больше всего их установят в Богородском округе, Люберцах и Щелкове, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье на объектах ж/д инфраструктуры продолжают проводить комплексные мероприятия по безопасности. В этом году обустроят 3 км ограждений вдоль ж/д путей. Это позволит ликвидировать более 250 «опасных троп». Отметим, что порядка 50% смертельных случаев на железной дороге происходит по причине несанкционированного перехода», — рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Также, для повышения безопасности в Подмосковье ведется активное строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов. Выкапывают специальные рвы и высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, а для борьбы с «зайцами» наносят специальные красящие средства по краю платформ.

Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными и использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.