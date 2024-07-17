В Подмосковье обустроили свыше 780 метров ограждений вблизи ж/д путей

В Московской области продолжается реализация комплекса мер по обеспечению и повышению безопасности на железной дороге. Вдоль ж/д путей установили более 780 метров ограждений для ликвидации опасных троп, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Обустроили больше 780 метров ограждений, из которых 288 метров — железобетонные, благодаря чему удалось ликвидировать 110 „опасных“ троп и снизить количество смертельных случаев на участках в 12 округах Подмосковья. Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Сергиево-Посадском и Богородском округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

С начала года в Московской области на железнодорожных путях погибло порядка 100 человек, при этом более 50 случаев зафиксировано на «опасных тропах».

В ведомстве напомнили, что в комплекс мер для снижения смертности на железной дороге входит строительство пешеходных переходов, обустройство камер, фиксирующих нарушения правил перехода путей, установка искусственных ограждения типа «змейка» и информационных стендов на ж/д станциях. Также ежедневно более сотни волонтёров и сотрудников администраций округов предотвращают около тысячи нарушений, проводя дежурства и рейды на станциях.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и использовать для перехода через пути только санкционированные переходы, ожидать поезд на платформе на безопасном расстоянии, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.