В Подмосковье обустроили 176 пешеходных маршрутов с января

Программа развития пешеходной инфраструктуры широко реализуется в Московской области для комфортного передвижения граждан. Новые тропы появляются во дворах, соединяя их с ключевыми социальными объектами и делая привычные маршруты более удобными, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, с начала года в рамках мероприятия «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» на территории Московской области благоустроено 176 дорожек. Всего планируют обустроить более 470 троп.

«На сегодняшний день график работ идет на опережение в трех городских округах: Сергиево-Посадском и Можайском округах, Реутове. Отмечу, что при выборе локаций благоустройства опирались на мнение и предпочтения жителей каждого из округов», — добавил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Уточнить перечень адресов, где ведутся работы можно на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.