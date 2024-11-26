В Подмосковье обустроили 125 искусственных неровностей на дорогах

«Специалисты «Мосавтодора» обустроили резинокордовые и асфальтобетонные искусственных неровности на 75 участках региональных дорог у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость. Всего до конца года в области планируется установить еще 25 новых искусственных неровностей», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Для повышения безопасности дорожного движения специалисты обустроили искусственные неровности в 24 городских округах. Больше всего неровностей появилось в Воскресенске и Раменском.

В Воскресенске неровности обустроили в малых населенных пунктах: в деревнях Чемодурово, Губино и Глиньково, в поселке им. Цюрупы, в селах Барановское и Фаустово, а также в городской черте на ул. Менделеева и ул. Федотовской.

А для безопасности участников дорожного движения в Раменском округе работы выполнили в поселках Рылеево и Ганусово, в рабочем поселке Ильинский на ул. Московской, в селе Софьино, а также в селе Еганово возле церкви и мемориала воинской славы.

Кроме этого, работы выполнили в Истре в д. Обушково, возле торговых центров на ул. Пролетарской в Орехово-Зуеве и ул. Мира в Мытищах, возле библиотеки на ул. Первомайской в мкр. Керва в Шатуре, на ул. Мира рядом с детскими поликлиникой и садом в Луховицах и в других округах.

В ведомстве добавили, что для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка тросовых и перильных ограждений, светофоров, знаков, а также строительство тротуаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.