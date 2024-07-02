сегодня в 16:57

В Подмосковье объявлен конкурс на строительство автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги «Хлебниково-Рогачево» — «Шереметьево-1-Шереметьево-2» в городских округах Химки, Мытищи, Лобня, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по объекту: автомобильная дорога «Хлебниково-Рогачево» — «Шереметьево-1-Шереметьево-2» в Подмосковье.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Выполнения работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.