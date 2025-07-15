В Подмосковье нейросеть помогает оформить пропуск для проезда по МКАД

В онлайн-форму услуги по оформлению пропуска для передвижения грузовых машин по МКАД внедрена технология распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Нейросети становятся залогом удобства и эффективности в решении множества повседневных задач. Теперь на регпортале оформить специальный пропуск для проезда грузовиков по МКАД стало проще — искусственный интеллект оперативно проверяет все необходимые документы для получения госуслуги», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы автотранспорт разрешенной массой более 3,5 тонны мог транзитом передвигаться по МКАД, нужно оформить специальное разрешение. Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Транспорт».

Во время заполнения онлайн-формы искусственный интеллект проверит загружаемые документы: паспорт, водительские права, свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС и диагностическую карту. Если какой-то файл не пройдет проверку ИИ, заявителю высветится подсказка, и он сможет сразу его заменить.

Кроме того, перед подачей заявления онлайн-сервис проверит, зарегистрировано ли транспортное средство в единой региональной навигационно-информационной системе г. Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.