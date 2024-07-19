В Подмосковье начали устройство полос движения на участке трассы М-3 «Украина»

Строители приступили к устройству новых полос движения на участке трассы М-3 «Украина» с 65-го по 86-й км — от деревни Бекасово Наро-Фоминского округа до границы с Калужской областью, где сейчас идет масштабная реконструкция, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Автодор».

Уже уложено порядка 38,8 тыс. кв. м. верхнего слоя основания дороги и 28,8 тыс. кв. м. нижнего слоя покрытия. Всего же строителям предстоит уложить асфальт на площади более 950 тыс. кв. м.

Также на участке возводят искусственные сооружения — мосты и путепроводы. Выполняются работы по устройству свайного основания для строительства путепровода, входящего в состав транспортной развязки с ул. Московской, а также мостов через реки Березовка и Истья. Кроме того, началось устройство опор моста через ручей на 68-м км М-3 и путепроводов в составе транспортных развязок с региональными дорогами Нефедово — Деденево и Котово.

Также строители занимаются устройством земляного полотна основного хода дороги для строительства дополнительных полос движения, переустройством коммуникаций, строительством водопропускных труб. Всего на объекте задействовано 436 человек и 139 единиц техники.

Участок с 65-го по 86-й км входит в состав масштабной реконструкции М-3 «Украина» с 65-го по 124-й км — от поселка Киевского в Москве до Малоярославца. Проектом предусмотрено расширение дороги до 6 полос: с 65-го по 102-й км и до 4 полос: со 102-го по 124-й км. Чтобы исключить пересечения с другими дорогами в одном уровне и обеспечить связанность территорий, будут построены 13 транспортных развязок. Вместо пешеходных «зебр» дорожники возведут 11 надземных переходов.

После завершения реконструкции Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Малоярославец соединит безопасная скоростная магистраль, оснащенная автоматизированной системой управления дорожным движением и с освещением на всем протяжении. Добираться из Калуги и Брянска до Москвы станет намного быстрее и комфортнее. Также улучшится транспортная доступность крупнейших индустриальных парков Калужской и Московской областей, таких как «Ворсино», «Обнинск», «Котово» и другие. Завершить работы и открыть движение по обновленному участку с 65-го по 86-й км планируется в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.