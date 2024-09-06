В Подмосковье началась подготовка общественного транспорта к зимнему сезону

В Подмосковье началась ежегодная подготовка общественного транспорта к зимнему сезону. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, в этом году специалисты подготовят более 8,5 тысяч автобусов и 350 электропоездов. Также работы пройдут на автовокзалах и железнодорожных станциях. Полностью подготовку планируется завершить до наступления зимы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Московской области для обеспечения комфортных поездок жителей и гостей региона ежегодно проводится сезонная подготовка общественного транспорта, которая проходит дважды в год — осенью и весной. В рамках профилактических мероприятий проверяют все системы и оборудование, обеспечивающие безопасность пассажиров. Наша главная задача — обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в регионе. В этом году к зиме планируется подготовить порядка 9 тыс. транспортных средств», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

В рамках подготовки автобусов к зимнему сезону до конца сентября заменят все технические жидкости, летнюю резину на зимнюю, а также проверят электрооборудование, герметичность всех систем, износ протектора шин. Кроме того, проводится ревизия производственных баз, где проверяют бытовые и специализированные ремонтные помещения, электросетевые устройства и отопительные системы, а также противопожарное оборудование и прочие узлы. Также проводится закупка всех запасных частей, технических жидкостей и расходных материалов.

В ходе осмотра железнодорожного транспорта до начала зимы специалисты ЦППК и РЖД проведут диагностику вентиляционных и климатических установок и проверят состояние уплотнителей на окнах и дверях вагонов. Помимо этого, контролируется исправность систем обогрева лобовых стёкол и электрооборудования поездов. На случай обледенения контактной сети в депо обеспечивается запас антиоблединительной смазки для токоприёмников, а ещё проводится проверка рельс и контактной сети электроснабжения.

Кроме того, в рамках специальных мероприятий ЦППК проведет комплексные работы на станциях и платформах: подготовят снегоуборочное оборудование и уборочный инвентарь, проверят системы водо- и теплоснабжения, а также герметичность трубопроводов и тепловых пунктов и не только. Всего специалисты подготовят более 1 тыс. станций и остановочных пунктов.

Так же к зимнему периоду заготовят более 10 тыс. единиц уборочного инвентаря и 88 единиц снегоуборочной техники. Компания уже сформировала 2,6 тыс. тонн противогололедного материала.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.