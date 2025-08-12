В Подмосковье на трассе M11 строятся электрозарядные хабы

На территории Московской области на трассе M11 Москва — Санкт-Петербург началось строительство первых многофункциональных электрозарядных хабов. Два современных комплекса расположатся в городском округе Солнечногорск, на 63 и 75 км автодороги. Их открытие запланировано на конец 2025 года, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Каждый хаб будет оснащен мощными электрозарядными станциями (ЭЗС) для электромобилей. На первом участке установят 3 «быстрые» ЭЗС мощностью 210 кВт, 8 станций по 150 кВт и 2 медленные зарядки по 22 кВт. Во втором хабе разместятся 1 станция на 210 кВт, 11 на 150 кВт и 2 на 22 кВт. Общая присоединенная мощность каждого комплекса составит 2,47 МВт.

Помимо зарядной инфраструктуры, водители и пассажиры смогут воспользоваться полным набором сервисов: кафе, ресторан, минимаркет, аптека, детская игровая зона, спортивная площадка и зона отдыха с местом для выгула собак. Также предусмотрены услуги для автомобилистов — подкачка шин, пылесос и долив жидкостей.

«Развитие электрозарядной инфраструктуры — один из ключевых приоритетов Подмосковья. Мы создаем комфортные условия для владельцев электромобилей, стимулируем переход на экологичный транспорт и снижаем углеродный след региона. Это не просто инвестиции в инфраструктуру — это вклад в устойчивое будущее», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Проект реализуется ПАО «РусГидро» в рамках масштабной программы по расширению сети ЭЗС. Это крупнейший инвестиционный проект в сфере электротранспорта на территории Московской области.

«Сейчас в Подмосковье работает около 840 электрозарядных станций, в планах к концу года преодолеть отметку в 1000 станций. Будущее уже здесь: тысячи автовладельцев выбирают электромобили, а развитие инфраструктуры делает их использование еще удобнее. Подмосковье активно поддерживает этот тренд, создавая современные условия для комфортных и экологичных поездок», — добавил Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.